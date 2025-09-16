   Compartilhe este texto

Robert Redford e Sonia Braga viveram 'longo' romance nos anos 80

Por Folha de São Paulo

16/09/2025 13h00 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Robert Redford, que morreu nesta terça-feira (16) aos 89 anos, teve um romance com Sonia Braga nos anos 80.

Redford e Braga se conheceram nos bastidores do filme "Rebelião em Milagro" (1988), dirigido e produzido pelo veterano. A trama gira em torno da luta de um homem para proteger sua pequena plantação de feijão em meio a disputas comerciais e políticas. Sonia vive Ruby Archuleta, dona de um posto de gasolina.

Os dois foram fotografados juntos algumas vezes durante a promoção do filme. Segundo a BBC, os dois viveram um "longo" romance na época.

Redford não poupou elogios a Sonia em um perfil da atriz no jornal Los Angeles Times. "Se você juntar o céu, as estrelas, a lua, o sol, rios e terra, terá a mente de Sonia", disse à publicação.

Não há muitas informações sobre o fim do namoro. No início dos anos 90, porém, Redford já tinha outra namorada: a assistente de figurino Kathy O'Rear.

Bastidores da Política - Carta ao delegado federal Humberto Freire Bastidores da Política
Carta ao delegado federal Humberto Freire

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


16/09/2025

Coachella anuncia Luísa Sonza em edição com Justin Bieber e Karol G

16/09/2025

Correção

16/09/2025

Após criticar Paula Lavigne, cantor Silva tem encontro com ela em clima amigável

16/09/2025

Leonardo compra avião que Zé Felipe ganhou de Virginia

16/09/2025

Apps LGBTQIA+ são alvos do MPF após extorsões e mortes

16/09/2025

Robert Redford atuou pela última vez em série com o escritor George R. R. Martin

16/09/2025

Homem conhecido como o 'golpista do Tinder' é preso nos Estados Unidos

16/09/2025

Relembre os longas de Robert Redford, de 'Três Dias do Condor'

16/09/2025

Relembre os amores de Robert Redford, que já namorou Sônia Braga

16/09/2025

Meryl Streep disse que melhor beijo em cena foi dado por Robert Redford

16/09/2025

Robert Redford teve casamento de 16 anos com Sibylle Szaggars

16/09/2025

Programação da TV aberta nesta quarta-feira (17)

16/09/2025

Morre Robert Redford, cineasta vencedor do Oscar e ativista ambiental, aos 89

16/09/2025

Viih Tube pede que pai construa própria história

16/09/2025

Alaíde Costa, Letrux, FBC e Mariana Nolasco fazem shows em SP

16/09/2025

Nari Ward, artista da Bienal de São Paulo, explora bairro da Liberdade para criar obras

16/09/2025

Coachella anuncia Luísa Sonza em edição liderada por Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G

16/09/2025

Conheça Rafael Carneiro, que pinta com pigmentos criados por ele próprio

16/09/2025

Toninho Tornado, humorista, é confirmado em A Fazenda 17

16/09/2025

Gabriela Spanic, atriz, é confirmada no reality A Fazenda 17

16/09/2025

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é confirmada em A Fazenda 17

16/09/2025

Luiz Mesquita, filho de Otávio Mesquita, é confirmado em A Fazenda 17

15/09/2025

Tàmires Assîs, musa do Boi-Bumbá Garanhão, é confirmada em A Fazenda 17

15/09/2025

Kathy Maravilha, dançarina, é confirmada em A Fazenda 17

15/09/2025

Yoná Sousa, de lhados com a Sogra, é confirmada em A Fazenda 17

15/09/2025

Shia Phoenix, ator da série bíblica 'Reis', é confirmado em A Fazenda 17

15/09/2025

Wallas Arrais, cantor de forró, é confirmado em A Fazenda 17

15/09/2025

Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, é confirmado nem A Fazenda 17

15/09/2025

Nizam Hayek, influenciador e ex-BBB, é confirmado em A Fazenda 17


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!