Coachella anuncia Luísa Sonza em edição com Justin Bieber e Karol G

Por Folha de São Paulo

16/09/2025 13h00 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival de música Coachella, o mais importante dos Estados Unidos, anunciou a programação da edição de 2026. Entre as atrações está a brasileira Luísa Sonza. O evento está previsto para abril, nos fins de semana de 10 a 12 e de 17 a 19.

Luísa Sonza será uma das três artistas brasileiras a se apresentar no festival em 2026. Também tocam os DJs Mochakk e Jessica Brankka.

Em 2025, cinco nomes nacionais marcaram presença, incluindo Anitta, Marina Sena, e os DJs Alok, Vintage Culture e Tropkillaz.

Após sua estreia bem-sucedida no Coachella 2024, Sabrina Carpenter retorna como atração principal em 2026. Com seu álbum "Man's Best Friend", que quebrou recordes de streaming no Spotify, ela se consolidou como um dos nomes mais influentes da música pop atualmente.

Justin Bieber fará sua estreia como atração principal no Coachella em 2026, após mais de três anos sem se apresentar ao vivo. O artista acaba de lançar o disco "Swag" e "Swag II"

A cantora colombiana Karol G retorna ao Coachella em 2026, após sua participação em 2022. Ela se destacou com o lançamento do álbum "Tropicoqueta" e da música "Si Antes Te Hubiera Conocido", em 2024.

Os ingressos para o Coachella 2026 estarão disponíveis a partir de 19 de setembro, com pré-venda para participantes de 2024 e 2025 começando em 18 de setembro.

