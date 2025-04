Robert De Niro vai receber Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes de 2025

A edição de 2024 concedeu três Palmas de Ouro honorárias: à atriz Meryl Streep, ao cineasta e co fundador do Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, e ao diretor George Lucas.

"Há rostos que encarnam a sétima arte e diálogos que marcam para sempre os cinéfilos. Com sua interpretação interiorizada, que aflora na suavidade de um sorriso ou na dureza de um olhar, Robert De Niro se tornou um mito do cinema", afirmou o festival, em comunicado à imprensa.

A homenagem ocorre durante a cerimônia de abertura da 78ª edição do evento, no dia 13 de maio. No dia 14, De Niro realizará uma masterclass no Teatro Debussy.

