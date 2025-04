Mulher de Renato Aragão se irrita com rumores sobre o estado de saúde do humorista

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A mulher de Renato Aragão, Lilian Aragão, se irritou com os rumores de que o humorista vem enfrentando problemas de saúde. Ela classificou as especulações como "falsas e maldosas" e desabafou: "O Renato vai muito bem e segue cheio de humor", disse em nota enviada à imprensa.

Os boatos de que o ex-funcionário da Globo supostamente não estaria bem começaram por causa de uma entrevista recente do documentarista Rafael Spaca - especializado na história do grupo Os Trapalhões- ao podcast SaladaCast. Ele expressou preocupações sobre a saúde de Renato, conhecido pelo personagem Didi Mocó, e mencionou suspeitas de Alzheimer e demência.

Lilian, que também gerencia a carreira do marido, desabafou: "A insinuação acerca do estado de saúde do Renato Aragão, além de falsa e maldosa, demonstra uma profunda falta de respeito." Eles estão juntos há 34 anos.

Entre suas aparições mais recentes na TV, Renato, que completou 90 em janeiro, recebeu uma homenagem no Domingão com Huck e participou do Teleton no ano passado.