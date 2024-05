Ritmista mirim diz que Madonna é 'maior gente boa' e se impressiona com fôlego da cantora

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Lucas Martins tem 12 anos e nunca tinha ouvido falar em Madonna. Ele também não sabia uma música sequer do repertório da diva pop mas desde terça-feira (30), o fã-clube brasileiro da cantora ganhou um novo integrante. Ritmista mirim da Grande Rio, que vai se apresentar no show da "Celebration Tour" neste sábado (4) na praia de Copacabana, acaba de incluir Madonna na sua playlist. "Ele agora sabe mais músicas dela do que eu", reconhece a mãe Vanessa Martins.

Servidora pública, Vanessa é quem tem acompanhado o filho na maratona de ensaios no Copacabana Palace nos últimos quatro dias. "Os pais ficam em uma outra sala, mas Lucas e os meninos estão diretos com a Madonna, os filhos e os bailarinos. Ele está encantado com todo mundo. Diz que Madonna interage com eles, mas como não sabe inglês, só sorri. 'Mãe, ela é maior gente boa. Todo mundo gosta dela'.

Segundo Vanessa, Lucas também elogiou a beleza (ela não usa balaclavas no ensaio) e, em especial, o fôlego de Madonna. "Ele disse que a Madonna não para nos ensaios e também não parece ter 64 anos. Ele foi na internet pesquisar e descobriu a idade. Não sabia", conta ela que elege os hits "La Isla Bonita", "Vogue" e "Music" como os seus preferidos e é essa tríade de músicas que o filho vai tocar no show. "Lucas está bem ansioso porque sabe que vai esse show que vai entrar para história", comenta.

Lucas foi indicado pelo mestre Fafá (Fabrício Machado) para Pretinho da Serrinha, que estava selecionado adolescentes e jovens para se apresentar na Escola de Samba Unidos de Madonna . "Foi tudo muito rápido e a gente está aqui. Ele é danado no repique (risos)", conta toda orgulhosa.