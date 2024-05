Café Botanista fecha no centro de SP após invasão

Nubia conta que a casa começava a se recuperar financeiramente no pós-pandemia, apesar da pouca ajuda do governo, quando "soltaram a cracolândia na gente. Vimos muitas cenas de violência e de descaso com os moradores de lá", desabafa.

Na longa postagem, o texto critica a pouca ajuda recebida pelos estabelecimentos comerciais no pós-pandemia de Covid, a "falta completa de incentivo fiscal federal e o desgoverno de [prefeito] Ricardo Nunes (MDB), que pulverizou a cracolândia em cima de todo o comércio no centro, sem nenhum plano de reabilitação (...)."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A Botanista fechou. Fechou fechou, fechou mesmo", diz o post publicado nesta sexta-feira (3) no perfil do café, que ocupava o número 290 da rua Bento Freitas.

