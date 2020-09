Riot Games anuncia primeiro torneio global oficial de 'Valorant'; Brasil terá campeão regional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (23), a Riot Games anunciou a realização do First Strike, o primeiro torneio de "Valorant" organizado e gerenciado pelo estúdio. Trata-se de um conjunto de torneios que dará aos vencedores o título de campeões regionais oficiais do game em diversas partes do mundo.

As regiões que abrigarão torneios são América do Norte, Europa, Comunidade dos Estados Independentes, Turquia, Ásia, Oceania, Brasil e Oriente Médio. Depois de uma série de qualificatórias regionais, das quais poderão participar tanto equipes profissionais quanto amadoras, serão destacados as oito equipes finalistas, que disputam o título entre os dias 3 e 6 de dezembro.

"Os eSports continuam sendo um dos melhores investimentos que podemos fazer para apoiar a nossa comunidade a longo prazo", comenta a produtora executiva do "Valorant", Anna Donlon. "Existe uma grande demanda e necessidade de elevar 'Valorant' ao nível de competição profissional."

"Por isso, estamos bem animados para poder começar a trilhar esse caminho junto a fãs, jogadores e organizadores", continuou. "Para a equipe de desenvolvimento, auxiliar o cenário competitivo de 'Valorant' é uma das principais prioridades, e estamos comprometidos com essa jornada."

Vale lembrar que a Riot Games é uma das maiores produtoras de eSports do mundo. A empresa gerencia e transmite ligas profissionais de diversos games ao redor do mundo. Entre eles, está o Campeonato Mundial de League of Legends, evento de eSports mais assistido do mundo, pelo qual a empresa recebeu até o Emmy.

Desde que foi lançado, "Valorant" atraiu multidões de fãs online e se tornou um dos eSports que cresceram mais rápido dos últimos tempos. Nos últimos meses, foram realizados diversos torneios do game, que já entregaram mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,47 milhões) em prêmios.