Riachuelo fecha fábrica em Fortaleza e demite 2.000 funcionários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Guararapes, controlador da Riachuelo, anunciou nesta terça-feira (10) o fechamento da fábrica que mantém em Fortaleza (CE). Segundo a companhia, 2.000 funcionários que trabalhavam na unidade foram demitidos.

A Guararapes diz que ofereceu aos profissionais a opção de transferência para a fábrica em Natal (RN) —cerca de 500 quilômetros de distância— e aguarda o anúncio da decisão dos trabalhadores.

De acordo com o comunicado da companhia, a decisão faz parte do planejamento estratégico de otimização dos negócios no país. Nenhuma loja será fechada no Ceará.

Ainda segundo a empresa, os funcionários demitidos vão receber extensão do plano de saúde pelo dobro do aviso prévio, um adicional de meio piso salarial e às costureiras foram doadas as máquinas de costura industrial.