Manoel, da Casa de Vidro, deixou vídeo gravado para pacientes explicando ausência

"Esse vídeo é para falar um pouco sobre o período que eu vou ficar fora do consultório. Não tem previsão de quando vou voltar a atender, estou sem agenda aberta", começou. "Mas confio totalmente nesses profissionais. Todo mundo que estiver em atendimento comigo pode seguir os casos com tranquilidade".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.