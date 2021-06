Revival de 'iCarly' irá abordar ausência de Sam ao longo da série

"Tenho vergonha dos papéis que aceitei no passado. Me arrependo da minha carreira de várias formas", afirmou a artista. "iCarly" foi transmitida originalmente entre 2007 e 2012. A nova versão, produzida pela Paramount+, deve estrear a partir de 17 de junho, e foi desenvolvida por Jay Kogen e Ali Schouten.

A série promete trazer uma dinâmica diferente de Carly e Harper, para não esquecer Sam. A personagem foi tão marcante que ganhou uma série derivada com a cantora Ariana Grande, xx, chamada "Sam e Cat". No entanto, McCurdy confirmou em março que parou de atuar por se arrepender de seus papéis anteriores.

"E ela também será mencionada durante todo o restante da temporada, então com certeza sua ausência será explicada na série", continuou. Além de Cosgrove, o ator Nathan Kress, 28, que vivia Freddie, e Jerry Trainor, 44, Spencer o irmão mais velho de Carly, estão confirmados no elenco.

Cosgrove, agora em seus 28 anos, afirmou, em entrevista ao Entertainment Weelky, que a ausência da personagem icônica será tratada logo no primeiro episódio da temporada. "Definitivamente vamos falar sobre a relação com Sam e onde ela está logo no episódio-piloto."

