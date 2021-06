John Stamos rebate político que criticou 'Cruella' por ter personagem gay

A história foca na vilã do clássico "101 dálmatas" (1996) e mostra a atriz Emma Stone, 32, interpretando a elegante, inteligente, criativa e malvada Cruella. O filme foi dirigido por Craig Gillespie e também está disponível no serviço de streaming da Disney, o Disney+.

Também em resposta a Navarro, o diretor e dublador Charles Adler, 66, ressaltou que "como a maioria do mundo, a Disney começou a abraçar a diversidade e ser inclusiva com todas as pessoas". O filme live-action "Cruella" foi lançado em 3 de junho no Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator John Stamos, 57, conhecido como o Tio Jesse de "Três é Demais" (1987) rebateu o político republicano Omar Navarro, que fez uma publicação criticando o filme "Cruella" (2021, Disney) e alegou que a Disney "arruinou a minha infância com um gay extravagante do filme".

