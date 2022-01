Retrato gigante de Mário de Andrade estampará prédio do Memorial da América Latina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Memorial da América Latina, em São Paulo, ganhará uma reprodução em tamanho ampliado da obra "Retrato de Mário de Andrade", assinada pelo pintor Lasar Segall em 1927. A instalação, que já teve sua aplicação iniciada, integra as comemorações do centenário da Semana da Arte Moderna de 1922. A reprodução do retrato do escritor Mário de Andrade será fixada na fachada do prédio da administração do Memorial, com dimensões de 18 metros de largura por 7 metros de altura. O escritor chegou a morar a um quarteirão do local, entre 1921 e 1945. Em setembro do ano passado, a Câmara Municipal de SP aprovou a alteração do nome da avenida Auro Soares de Moura Andrade, onde fica o Memorial, para avenida Mário de Andrade. A iniciativa partiu de servidores da instituição. O nome do escritor já era previsto para a via em seu projeto original, mas os planos foram alterados pela gestão Paulo Maluf, segundo os vereadores tucanos Xexéu Tripoli e João Jorge, que assinaram o projeto. Além de ocorrer às vésperas do centenário da Semana de 1922, a mudança alterou uma homenagem à memória da ditadura militar: Auro Soares de Moura Andrade foi o senador que presidiu a sessão do Congresso que, em 2 de abril de 1964, declarou vaga a Presidência da República.

