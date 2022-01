Consumo de produto e serviço cultural retoma patamar pré-pandemia, diz empresa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Levantamento da Ticket aponta que o consumo de produtos e serviços culturais voltou a crescer no quarto trimestre de 2021, retornando ao patamar pré-pandemia. Baseados no uso do Ticket Cultura, benefício oferecido por empresas aos funcionários, os dados indicam que, nos três últimos meses do ano passado, o valor total gasto com o benefício cresceu mais de 30% em comparação ao mesmo período de 2020. Os cinemas, que ficaram fechados durante boa parte da pandemia, se destacaram, com alta de 482% na procura, após queda de 89% no último trimestre de 2020 em ante 2019, segundo a empresa. As vendas de livros registraram crescimento de 9,5% no período. Já a categoria loja de música e instrumentos musicais registrou pequena queda de 2,7%.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.