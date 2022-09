Repórter do Multishow faz piada com morte da rainha Elizabeth e é criticado

"Nossa, erradíssimo", opinou uma seguidora. "Que piadinha sem graça. Lamentável", disse outro. No próprio Instagram do repórter, em sua última foto, também houve bronca. "Ridículo. Você não tem avó"?, perguntou uma internauta. "Cadê o respeito? Piada desnecessária", indicou outra.

No momento em que ele entrevistava a influenciadora Pequena Lô para falar sobre acessibilidade no evento, comentou a respeito da volta do estilo emo aos palcos do festival e atrelou essa comparação à partida da monarca.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Repórter do Multishow durante a quinta noite de Rock in Rio, Didi Effe fez uma piada a respeito da morte da rainha Elizabeth que não caiu legal entre os telespectadores.

