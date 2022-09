Jade deixa repórter falando sozinho ao ser perguntada sobre Xamã

Em passagem rápida pelo camarote principal, o cantor bem que tentou falar só dos shows, mas não teve como fugir da pergunta sobre Jade Picon. "Eita. Ficamos... Deixa ficar no off. Foi só no off", disse Xamã entre risos.

Nas redes sociais, a atitude dela rendeu muitos comentários. "Criada desde pequena com uma câmera na cara e não sabe sair de uma pergunta dessas com educação e respeito. Inacreditável", disse uma internauta.

O jornalista, em uma última pergunta, quis saber: "Jade e Xamã, existe isso?". Então, ela virou as costas e, com suporte de um homem que a acompanhava, foi embora sem responder nada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um repórter ficou falando sozinho depois de Jade Picon, 20, sair andando e deixá-lo sem resposta. Isso aconteceu nos bastidores do Rock in Rio.

