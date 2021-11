Renato Piau e Pedro Luís homenageiam Luiz Melodia em show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com quase 50 anos de carreira e 68 de idade, completados na última sexta-feira (5), o violonista, compositor e cantor Renato Costa Ferreira, mais conhecido como Piau ou Renato Piau, apresenta nesta sexta-feira (12), às 19h30, no teatro Rival Refit, no Rio de Janeiro, o show presencial “Meu Nome É Ébano”.

O espetáculo conta com a participação especial do cantor e compositor Pedro Luís para homenagearem Luiz Melodia (1951- 2017), artista que foi acompanhado por Piau durante 40 anos e com ele compôs a música “Cara a Cara”.

Luiz Melodia, o Negro Gato, foi uma das maiores referências musicais de Pedro Luís, em 2019, que lançou o álbum “Vale Quanto Pesa – Pérolas de Luiz Melodia”. No show, Piau e Pedro Luís interpretam, entre outras, “Cara a Cara”, “Juventude Transviada”, “Estácio Eu e Você”, “Pérola Negra”, “Vale Quanto Pesa”, “Magrelinha”, e “Congênito”.

No final do espetáculo haverá ainda uma sessão de autógrafos da biografia “Meu nome é ébano – a vida e a obra de Luiz Melodia”, de Toninho Vaz, com a presença do autor.

*

SHOW Meu nome é Ébano

ARTISTAS Renato Piau e Pedro Luís

QUANDO Sexta-feira (13), às 19h30

ONDE Teatro Rival Refit – Rua Álvaro Alvim, 33/37, Centro/Cinelândia, Rio de Janeiro, tel. (21) 2240-4469

QUANTO R$ 35 e R$ 70