Paul Rudd é eleito homem mais sexy do mundo e diz que esposa ficou chocada

Rudd é casado com Yaeger desde 2003, juntos eles são pais de Jack, 17, e Darby, 12. O artista ainda afirma que ao pensar em si mesmo, se enxerga como marido e pai. "Eu apenas fico com a minha família quando não estou trabalhando. Sou esse cara na maior parte do tempo", completou.

Para o futuro, ele diz que espera finalmente ser convidado para "jantares sexy" com astros como George Clooney, Brad Pitt e Michael B. Jordan. "Também me vejo muito mais em iates. Estou ansioso para expandir a minha rotina em iates. Também acho que vou ficar melhor quando estiver reflexivo sob o sol".

Ele afirma que espera que seus amigos façam "muita zoação". "É o que eu faria. Mas eu vou aproveitar com tudo [o título]. Vou fazer por merecer. Não vou ficar, 'ah, sou modesto'. Vou fazer cartões de visitas. Os meus amigos vão me destruir e é o que espero. Por isso que são meus amigos", afirmou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Paul Rudd, 52, conhecido por filmes como "Homem-Formiga" (2015) e "As Patricinhas de Beverlly Hills" (1995), foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People e, após receber o título, revelou a reação de sua esposa, a produtora Julie Yaeger.

