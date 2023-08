Renata Sorrah é disputada por Gloria Perez, João Emanuel e Walcyr Carrasco em 'Vai na Fé' e emociona web

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os telespectadores de "Vai na Fé" (Globo) tiveram um momento emocionante no capítulo deste sábado (5), em cena protagonizada por Wilma Campos, interpretada por Renata Sorrah. No episódio, Wilma, após alcançar sucesso com o filme "A Fumaça Macabra", se encontrou em um restaurante com ninguém menos que os autores Gloria Perez, João Emanuel Carneiro e Walcyr Carrasco.

A situação surpreendeu os fãs da dramaturgia brasileira, pois os escritores disputaram a presença de Wilma em seus respectivos projetos. "Wilma Campos, eu amei 'A Fumaça Macabra!' Quando você irá trabalhar comigo?", indaga entusiasmada Gloria Perez. Carrasco e Carneiro logo rebateram com interesse em adicioná-la em suas tramas.

"Desculpa, Gloria, mas eu também quero", compete João Emanuel Carneiro. Confirmando a disputa, Walcyr Carrasco afirma com entusiasmo: "Eu crio uma novela pra você esta noite mesmo!".

A cena, que foi filmada no dia 21 de julho, marcou o último dia de gravação de "Vai na Fé" e comoveu os espectadores nas redes sociais, que não pouparam elogios à homenagem à teledramaturgia e à atuação magistral de Renata Sorrah.