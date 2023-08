Juliette diz que nordestinos são repelidos do pop e vistos só como cantores de forró

Juliette começou sua carreira musical logo que saiu campeã do Big Brother Brasil em 2021. Naquele ano, ela lançou um EP com canções como "Diferença Mara" e "Bença". "Ciclone" é o nome do seu vindouro álbum.

"A xenofobia empobrece nossa cultura. [Meu sotaque] causa estranhamento. A gente vicia em cantar como o mercado impõe", acrescenta. "Todo artista que se propõe a fazer algo diferente causa estranhamento. Se esse for o preço, tudo bem. Que uma criança possa entender [ao me ouvir] que ela pode ser paraibana e cantar pop ou o que quiser."

"As pessoas têm o péssimo hábito de achar que só porque sou nordestina devo cantar apenas forró. Isso não existe", afirma a ex-BBB. "Nós somos múltiplos. No Nordeste chega todo tipo de música. Eu canto também música nordestina, mas não só isso."

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.