Relembre trajetória da campeã Amanda no BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amanda Meirelles, 32, ficou em primeiro lugar, garantindo o prêmio de R$ 2,88 milhões do BBB 23. A médica teve 68,9% dos votos nesta terça-feira (25). Relembre os passos que trouxeram a sister ao pódio.

A médica intensivista entrou na casa do BBB 23 acompanhada da do lutador Cara de Sapato. A dupla desenvolveu uma forte amizade, além de ter sido bastante apoiada como casal, o que nunca se concretizou. As "docshoes", como são chamadas as fãs dos dois, foram as grandes responsáveis por trazer Amanda à final.

Descrita como "mulher real" e dançarina questionável, Amanda conquistou o coração de milhares de admiradores. Mas não foi todo o público que defendeu sua trajetória. Passando por quatro paredões, algumas imunidades e monstros, a sister só venceu a última Prova do Líder, finalizando o programa com jogo não muito movimentado.

Mesmo ficando no "quase" com a possibilidade de um romance com Cara de Sapato, a sister lamentou e sofreu a partida do brother após a expulsão por importunação sexual contra Dania Mendez.

O visual da médica não mudou significativamente ao longo do programa, mas um detalhe chamou a atenção do público: a "mania" de arrancar os próprios cabelos, segundo especialistas, pode indicar uma Tricolomania, distúrbio manifestado em situações de estresse, como os momentos vividos na casa do BBB.

Além do grande prêmio, a médica já havia conquistado outros prêmios: um carro zero quilômetro, créditos para locação de imóvel, compra em farmácia, roupas, loja on-line para envio de produtos, milhas para viagem de avião, crédito para financiamento e leva para casa o prêmio de R$ 2,88 milhões do primeiro lugar e um carro.