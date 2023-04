Aline Wirley fica em segundo lugar em disputa com Amanda e Bruna no BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aline Wirley, 41, ficou em segundo lugar e o prêmio de R$ 2,88 milhões do BBB 23 ficou com Amanda Meirelles. A cantora teve 16,96% dos votos nesta terça-feira (25). Relembre os passos que trouxeram a sister à final.

Aline entrou na casa do BBB 23 acompanhada da dupla Bruno Gaga. O momento em que o brother reconheceu a cantora virou meme: "Aline... do Rouge?", perguntou ele, que, após resposta positiva, comemorou o encontro com a ídola de tantos dos anos 2000.

A sister teve um caminho repleto de obstáculos e poucas vitórias no programa. Aline passou por quatro paredões, foi monstro duas vezes e esteve na Xepa por 12 semanas. Os momentos de glória contaram com uma liderança e seis semanas na cozinha do VIP.

A única liderança da cantora foi bem comemorada. Já na 12ª semana, Aline venceu a disputa com Ricardo e se emocionou com as fotos do marido Igor Rickli e do filho Antônio. A festa da líder teve tema anos 2000, com direito a decoração, figurino e, principalmente, trilha sonora do grupo Rouge. Nunca se dançou tanto "Ragatanga" no BBB.

Membro do Quarto Deserto, Aline esteve ao lado das também finalistas Bruna e Amanda nas estratégias do jogo, assim como dos demais brothers do grup: Larissa, Fred, MC Guimê, Paula, Ricardo, Gabriel Tavares, Bruno Gaga, Tina e Cara de Sapato.

A sister alternou o visual dos cabelos loiros entre penteados -prática que uniu as sisters Sarah Aline, Marvvila, Tina e Paula, detentoras de cabelos crespos- e fios soltos. O cabelo foi uma característica marcante entre as mulheres negras do programa.

Aline chegou à final feminina e garantiu o segundo lugar com % dos votos do público. A cantora já havia ganhado um smartphone, uma câmera fotográfica, R$ 10 mil em conta bancária, um ano em produtos de limpeza e higiene e leva para casa o prêmio de R$ 150 mil do segundo lugar.