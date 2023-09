Regis Danese volta para UTI após transferência de hospital

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor gospel Regis Danese voltou para a Unidade de Tratamento Intensivo, um dia depois de ser transferido o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, para Uberlândia Medical Central (UMC), na cidade mineira. Segundo o boletim médico divulgado neste sábado (9), a equipe que acompanha Danese decidiu realizar novos exames e optou colocá-lo em observação na UTI da unidade.

"O paciente mantém estabilidade e encontra-se internado em observação na UTI para acompanhamento de cuidados intensivos", diz a nota assinada pelos médicos Sânzio Dupim e Maxwel Boga. Internado há dez dias por causa de um acidente de carro a caminho de um show, o intérprete de "Faz um Milagre em Mim" havia retirado a sonda na quinta (7).

Filho de Regis, Brunno explicou o motivo da transferência do cantor pelas redes sociais. "Meu pai foi transferido de Goiânia para Uberlândia. Nenhuma complicação maior, mas o motivo é para ficar mais perto de casa, família e amigos. Fica mais fácil para todos nós. Obrigado a todos do Goiás que cuidaram do meu pai com muito amor. O tratamento continua por aqui e, se Deus quiser, em breve ele terá alta para voltar para casa. Continuem em oração. Obrigado a todos pelo carinho", escreveu o rapaz no Instagram.

Filho de Regis Danese publica um post sobre estado de saúde do cantor Reprodução/Instagram Filho de Regis Danese publica um post sobre estado de saúde o cantor **** O cantor gospel foi vítima de um acidente de carro quando estava com o irmão, Daniel, a caminho de um show na cidade de Ceres, em Goiás, no dia 30 de agosto. Regis sofreu, além de fraturas, uma lesão no intestino delgado e, por isso, precisou passar por uma cirurgia. Daniel não teve ferimentos.