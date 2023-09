Kayky Brito segue com o quadro clínico sob controle, diz boletim médico

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRES) - Kayky Brito, atropelado no último sábado (2), em uma das principais vias da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, teve um novo boletim médico divulgado neste sábado (9). O ator permanece sedado e em em ventilação mecânica, de acordo com o documento assinado pela equipe médica que acompanha o artista no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, zona sul da cidade.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica, com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h", diz o documento.

Nos últimos dias, Kayky apresentou melhora, segundo informações do próprio hospital. Na quarta (6), o ator apresentou "sinais de melhora evolutiva" e, na quinta (7), seguiu com "resposta satisfatória ao tratamento". Nesta sexta (8), a unidade hospitalar alegou que Kayky tinha "quadro clínico sob controle".

Mais cedo, Diones da Silva, motorista que atropelou Kayky usou as redes para agradecer o apoio que vem recebendo das pessoas por causa do atropelamento. Ele também anunciou que pretender doar para instituições de caridade parte do valor recebido em uma vaquinha virtual do conserto do carro.

"Deus já me deu o que eu precisava para poder recomeçar a minha vida. Então, o que passou disso, o que vai passar, quero transbordar na vida das outras pessoas. Daquelas que precisam também, assim como eu precisei. Esse é o desejo do meu coração", disse o motorista.