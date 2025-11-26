   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Record demite funcionário que xingou Fabiano em áudio vazado

Por Folha de São Paulo

26/11/2025 15h54 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Record demitiu o funcionário que proferiu ofensas homofóbicas contra Fabiano em A Fazenda 17 (Record). A informação foi publicada pelo Notícias da TV e confirmada pela reportagem com o canal.

Durante a discussão que culminou na expulsão de Créo, a fala de um funcionário vazou no RecordPlus. É possível ouvir a pessoa dizendo "arrebenta ele, arrebenta ele", rindo e usando uma ofensa homofóbica. Em outro trecho, a expulsão de Créo é comentada: "Opa! O Creo se f*deu! O Creo se f*deu!"

A assessoria da Record confirmou a demissão e disse que o xingamento foi feito por um operador de câmera. No momento do xingamento, segundo a emissora, ele estaria no estúdio acompanhando o programa.

O áudio vazado viralizou nas redes sociais, mas não parece ter sido notado pelos participantes do reality. Pouco tempo antes, Creo foi expulso ao vivo do programa por dar um soco em Fabiano.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

