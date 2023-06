Ratinho se pronuncia após ser acusado de homofobia por criticar Parada

No programa da última quinta (22), Ratinho defendeu que a região onde ocorreu a Parada era adequada só para as famílias e afirmou que o evento servia apenas para as pessoas ficarem nuas. "Vai lá no sambódromo. Lá você fica pelado, faz o que você quiser. Deixa a avenida Paulista para as famílias", disse. "Na minha opinião, a Parada Gay é o Carnaval dos viados e sapatões."

"Como acho que a festa de final de ano não deve ser na Paulista, deve ser no sambódromo. Vocês gastaram um dinheirão para fazer aquela porra daquele sambódromo, põe festa lá. Tem 12 hospitais lá na Paulista, tem dezenas de clínicas", emendou o apresentador, bastante alterado. Ele ainda chamou as críticas de "babaquice" e opinou que "a internet está muito chata".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ratinho, 67, se pronunciou em seu programa no SBT após receber críticas por ter se manifestado contra a realização da Parada do Orgulho LGBT+ na Paulista. O Ministério Público de São Paulo chegou a ser acionado na segunda-feira (26) para denunciar o apresentador, acusado de homofobia.

