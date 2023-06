Globoplay usa lenda do 'disco ao contrário' para promover série de Xuxa

A artista usou o meme para zombar do ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado.

Xuxa se pronunciou sobre seu suposto "pacto". "Alguém que tem um pacto com o cara lá debaixo não poderia ter nem um terço das coisas que tenho, porque isso dá muita força para ele. Eu tenho uma relação de amizade, de amor, com o cara lá de cima. E ele também tem comigo. Se não, eu não teria o que eu tenho", disse em entrevista ao canal "Seja Seu".

