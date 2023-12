Rapper Kayblack relata ter sido internado após convulsão

Kayblack é o segundo artista de trap mais ouvido do Brasil no Spotify, escreve o jornalista Jairo Malta ao blog Sons da Perifa. Com um pouco mais de 9,5 milhões de streams mensais, ele fica atrás de Veigh. O trapper paulista se apresentou este ano no festival The Town.

