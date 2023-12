Cirurgia de Claudia Alencar na coluna foi bem-sucedida, diz equipe

Claudia Alencar está internada desde o último domingo (17). Ela está no Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. O filho dela, Yann Hatchuel, explicou a situação à reportagem de Splash.

Uma das bactérias já foi identificada. Segundo a assessoria, Claudia estaria com Staphylococcus aureus. Esta é uma bactéria relativamente comum, que está presente no ambiente e em pessoas assintomáticos. Cerca de 30% das pessoas saudáveis carregam a bactéria nas narinas e 20% na superfície da pele. O risco de morte tende a ser baixo.

