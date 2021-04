Rapper DMX morre aos 50 anos nos EUA uma semana após sofrer overdose

Nesta quinta-feira (8), os órgãos do rapper começaram a falhar enquanto ele continuava com aparelhos de suporte vital. Passaram pelo hospital sua mãe, sua noiva e seus filhos durante o período em que ficou internado. Fãs também fizeram vigília na frente da local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.