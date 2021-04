Rapper DMX morre aos 50 anos após overdose

Fontes próximas ao rapper disseram ao site que o fato ocorreu na casa do cantor por volta das 23h (horário local). TMZ diz que rapper sofreu um ataque cardíaco e estava em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital White Plains, em Nova York.

Um representante da família disse ao TMZ: "Estamos profundamente tristes em anunciar hoje que nosso ente querido DMX faleceu aos 50 anos no Hospital White Plains com sua família ao seu lado. Earl foi um guerreiro que lutou até o fim."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.