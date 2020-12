Raissa Barbosa consegue novo apartamento horas depois de ser despejada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Horas depois de chorar copiosamente pelas redes sociais após receber uma ordem de despejo do apartamento que alugava, a modelo e ex-participante de A Fazenda 12 (Record) Raissa Barbosa conseguiu uma casa nova.

Pelo Instagram, ela revelou que adquiriu um novo lugar para morar. Raissa agradeceu a todos os seguidores e parceiros que fizeram isso acontecer de forma rápida. A modelo tinha até o dia 10 de janeiro para se mudar para não ter de pagar R$ 5.000.

"Estou fazendo minha mudança. A todo mundo que me ajudou muito, muito obrigada, de coração", disse. Na sequência, contou que tirou lições de tudo o que aconteceu.

"Se Deus me tirou daquele apartamento foi por uma alguma coisa maior. Coisas ruins acontecem, mas sempre acontece uma coisa boa lá na frente. Eu passei por tanto coisa ruim e no final não deu tudo certo? Então, acredito que no final, vai dar tudo certo."

Na noite de sábado (26), Raissa entrou em desespero após ser despejada do local onde morava. "Não queria expor, mas chegou a nível que não tem como não expor. Moro de aluguel em um apartamento e antes de entrar no reality eu falei ao proprietário que ficaria três meses fora e transferiria o dinheiro. Queria aumentar o contrato. Perguntei se teria problema e ele disse que não", começou ela.

Porém, comentou que a situação virou. "Disse que seria contrato automático e ele disse que não teria problema. Quando eu saí ele falou que caiu o dinheiro direitinho. Do nada ele manda mensagem falando que pediria o apartamento. Descobri que ele não era o proprietário do apartamento. Não tenho como achar apartamento em cima da hora", disse aos prantos.

A modelo disse que teve de acionar seu advogado para resolver a situação, mas que não sabia o que aconteceria, já que teria sido ameaçada pela esposa do proprietário.

"Falei com advogado e ele me disse que ele não pode me tirar do apartamento. Peguei o telefone da mulher do proprietário e ela falou que eu poderia ficar até dia 10. Agora ela me liga e disse que eu tenho que sair ou pagar R$ 5.000. Queria resolver de forma tranquila, então vamos resolver com advogado. Ela me falou que o marido é juiz e eu vou perder a ação", finalizou.