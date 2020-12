Ivete Sangalo chora ao receber prêmio no Domingão do Faustão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ivete Sangalo, 48, foi a grande homenageada do Domingão do Faustão (Globo) e recebeu o Troféu Mário Lago por causa de sua contribuição para a música.

A artista, com quase 30 anos de carreira, agradeceu pelo prêmio. "Fico emocionada, não imaginava chegar aqui. Tive a oportunidade de conhecer meu ídolo da televisão [Faustão]. E quando te contei que estava saindo em carreira solo você foi determinante. Estou muito emocionada", disse ela que começou em carreira solo no ano 2000.

Na atração, ainda cantou alguns de seus sucessos como, "Eva", "Sorte Grande", "Festa", "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim", "Tempo de Alegria", e a nova canção em parceria com MC Zaac, "Não Pode Parar".

O tradicional Troféu Domingão Melhores do Ano, que premia anualmente os melhores artistas em diversas categorias e áreas, foi cancelado esse ano. De acordo com a Globo, o motivo foi a pandemia do novo coronavírus.

Em nota divulgada pela emissora, ela explicou em mais detalhes. "Este ano, por causa da pandemia, a maioria destas produções foi adiada e por isso não teremos como elencar grande parte das categorias que compõem esta celebração", diz.

A partir de março, diversas produções tiveram de ser paralisadas por causa da Covid-19. Dentre elas as novelas "Salve-se quem Puder", "Amor de Mãe" e "Nos Tempos do Imperador". Essa última, que deveria estrear no dia 30 de março no lugar de "Éramos Seis", teve sua ida ao ar adiada.