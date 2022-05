Rafael Ilha move ação contra Luana Piovani e pede R$ 100 mil de indenização

A decisão de Ilha surgiu após a ex-mulher de Pedro Scooby compartilhar em seus Stories um meme inspirado no álbum "Versions of Me", de Anitta, com os rostos do músico, Biel, Dado Dolabella, Marcos Harter, Lucas Vianna e Arthur Aguiar.

