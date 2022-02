Rafael Cortez anuncia que será pai pela primeira vez: 'Estou feliz'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Cortez, 45, humorista e apresentador do Matéria Prima (TV Cultura), usou as redes sociais neste domingo (27) para anunciar que será pai pela primeira vez. Ele publicou uma foto com a mão na barriga da namorada, Marcella Calhado, grávida de 14 semanas de uma menina, que receberá o nome de Nara.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.