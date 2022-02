Após Tiago desistir do BBB 22, seu marido diz que o artista será sempre seu maior campeão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Poli, marido do ator e cantor Tiago Abravanel, comentou em suas redes sociais, na tarde deste domingo (27), a desistência do ator e cantor do Big Brother Brasil 22 (Globo). Ele publicou uma foto com Abravanel, e afirmou que ele será sempre o seu campeão.

"Essa foto eu ia postar só na final, mas hoje é a sua final. Você foi brilhante, as pessoas não estão acostumadas com gente do bem. Você será sempre o nosso maior campeão. Seu coração é muito grande para tudo isso. Amor eu te amo. Vem para casa, vem para a casa do amor", escreveu Poli.

Antes de Poli, a artista plástica Cintia Abravanel, mãe de Tiago, comentou sobre a desistência do filho nas redes sociais e afirmou que tem muito orgulho dele.

"O que eu posso dizer... precisa de coragem para apertar esse botão", afirmou ela no Instagram. "Tenho muito orgulho de você, filho. Vem aqui para fora porque você é muito amado. O seu tempo na casa deu, mamãe tem muito, muito orgulho de você".

"Estaremos todos aqui te esperando de coração aberto, com muito orgulho, porque você é um cara de caráter e do bem. Graças a deus, você é muito abençoado, filho", finalizou ela.

Tiago apertou o botão da desistência do BBB 22 por volta das 14h deste domingo, sem qualquer aviso prévio aos seus colegas de confinamento. Muitos choraram e lamentaram a decisão do brother, em especial Arthur Aguiar, que chegou a pedir desculpas.

Larissa também se desesperou no quarto lollipop e foi amparada por Laís e Jade. A sister afirmou que se não tivesse entrado na casa e as pessoas não estivessem lutando para defendê-la, Tiago provavelmente não estaria em risco de ir para o Paredão deste domingo.

Tiago realmente vinha relatando solidão dentro da casa e medo de ser emparedado. O ânimo dele ficou ainda mais abalado por não ter sido escolhido por ninguém na hora de formar dupla para a Prova do Líder, na última quinta-feira (24). Na ocasião, ele cobrou Arthur por isso.

Após a desistência de Tiago, o Big Boss do programa comunicou os outros participantes da decisão do artista e pediu que os demais brothers fizessem as malas dele e as colocasse na despensa. "O jogo segue para vocês", terminou a voz.