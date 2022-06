Rafa Kalimann diz viver relacionamento 'sem rótulos' com Bruninho

Sem precisar de um namoro para se sentir completa, em suas palavras, Rafa diz querer mesmo é investir em lapidar a carreira de apresentadora, após as experiências no Casa Kalimann e na Rede BBB, ambos da Rede Globo.

Para ela, "qualquer relacionamento que esteja acontecendo tem que vir no lugar de somar". "Sem tirar nenhum pedacinho da Rafa", conta ao F5. A conversa com a influenciadora ocorreu durante o São João da Thay, em São Luís, no Maranhão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafa Kalimann, 29, diz que está em sua fase mais autossuficiente. A influenciadora digital até assumiu um "affair" com o jogador de vôlei Bruninho, 35, mas diz que, no momento, prefere viver o relacionamento "sem expectativas e sem criar rótulos de nada".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.