'Quo Vadis, Aida?', no Oscar, não é só denúncia de um massacre terrível

Onde Aluguel e compra no Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes, Apple TV, Google Play e YouTube

No duríssimo epílogo, o filme preserva suas ambiguidades, evitando idealizar a solução do conflito e amenizar a tragédia com a tinta falsa do perdão.

Sua vantagem é conduzir o drama do ponto de vista de Aida, uma professora que trabalha como intérprete e intermedeia as comunicações entre os militares holandeses da ONU e a população local.

FOLHAPRESS - O sofrimento e a aniquilação de civis em guerras é um tema pelo qual o cinema sempre se interessou, um motivo pronto para saciar plateias em busca de emoções intensas. Do Holocausto até conflitos menos midiatizados, a vítima desarmada oferece as condições infalíveis para despertar empatia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.