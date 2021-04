Luiza Possi anuncia gravidez do segundo filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luiza Possi, 36, revelou nesta segunda-feira (19) que está esperando seu segundo filho. O anúncio foi feito ao lado do marido, o diretor Cris Gomes, em uma publicação nas redes sociais. Os dois já são pais do menino Lucca, de 1 ano.

"Quando você faz esse teste e o resultado vem escrito grávida, o coração dispara", afirmou. "A vida muda naquele instante. Sua vida agora é de outro alguém. Uma alegria sem tamanho invade os sentimentos."

"Eu tive a felicidade de passar por isso duas vezes", continuou. "E as duas eu estava ao lado do Cris, meu marido amado. Nunca fiz o teste sozinha, só com ele. As duas vezes eu não achava que seria esse o resultado."

"A vida tem seus próprios planos para nós. Eu só posso agradecer e dizer que vou honrar essa benção sendo a melhor mãe que eu posso ser", concluiu. "Agora eu posso dizer: 'meus filhos', no plural!!! Que alegria!!!! Seja bem-vindo(a)."

A cantora anunciou a gravidez de seu primeiro filho em janeiro de 2019. "Nunca imaginei, nunca esperei, não programei, mas estou superfeliz", disse na época. "O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade!"

Lucca nasceu no dia 29 de junho do mesmo ano no Hospital e Maternidade São Luiz, no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. "Nosso Lucca chegou! Nunca pensei que pudesse sentir um amor tão grande, é uma felicidade que não tem explicação", contou a cantora na ocasião.

A criança nasceu às 17h26 com 2,5 kg. De acordo com a cantora, o parto foi de cesária.

A cantora se casou com o diretor da Globo Cris Gomes em setembro de 2018. Os dois se conheceram durante o quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, e assumiram o namoro em julho de 2017. A cantora já foi casada por dois anos com o ator Pedro Neschling, filho do maestro John Neschling e da atriz Lucélia Santos.