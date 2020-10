Quitéria Chagas é coroada 'Eterna Rainha da Império Serrano' pelo YouTube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A psicóloga e ícone do carnaval carioca, Quitéria Chagas, foi coroada, na noite deste sábado (24), como "Eterna Rainha da Império Serrano". Morando em Milão, na Itália, e vivendo o início das novas medidas de isolamento social com o crescimento dos casos de Covid-19 na Europa, a passista acompanhou a cerimônia à distância.

A transmissão foi realizada pela TV Império, no YouTube. "Essa administração decidiu, por toda a minha história, fazer minha coroação de Rainha da Escola. Sou cria, fui muito jovem ao Império", disse ela ao Globo. "Construíram uma Quitéria, me fizeram crescer como mulher, hoje sou psicóloga, tudo que sou e tenho devo à escola."

Quitéria apareceu vestindo look branco em homenagem aos profissionais de saúde na luta contra o novo coronavírus. "Sou pessoa sempre otimista, porém realista. A Europa está começando a parar agora. As mortes aumentaram e os prontos-socorros em algumas regiões da Itália já estão lotados. Tudo porque governos e população relaxaram no verão, afrouxaram os cuidados", declarou.

Sobre o carnaval do ano que vem, ela pede cuidado: "Sem uma solução científica, fica inviável de a vida voltar ao normal. Realizar eventos sem vacina é risco extremo, porque dependemos de toda população se comportar usando as regras de segurança contra a Covid-19. Mas sabemos que nem todos seguem protocolos de higienização", criticou. "Difícil fazer um espetáculo como carnaval, que é o maior da terra, sem ter segurança pra população."