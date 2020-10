'Fazer o certo requer coragem', diz Dani Calabresa sobre acusações contra Marcius Melhem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcius Melhem, ex-diretor da Globo responsável pelo departamento de humor da emissora, foi acusado de assédio sexual no fim do ano passado pela atriz Dani Calabresa. Anteriormente, outras mulheres já haviam procurado a direção para fazer denúncias, sem conhecimento público.

Em agosto, Melhem rompeu seu contrato com a Globo após 17 anos de casa sem maiores explicações sobre as acusações que circulavam na mídia. Neste sábado (24), a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, publicou uma entrevista com a advogada criminalista Mayra Cotta, representante das vítimas e testemunhas no processo de compliance, que provocou uma reviravolta no caso.

Na tarde deste domingo (25), Dani Calabresa veio a público se manifestar. Ela usou sua conta no Twitter para postar uma foto com a mensagem: "Os inícios só acontecem quando você arrisca. Vai sem medo e se o medo bater, vai mesmo assim." E completou com a afirmação de que "fazer o certo requer coragem."

A postagem ganhou o suporte de anônimos e celebridades. "Você é gigante, amiga! Tenho muito orgulho de ti", escreveu a atriz Bia Arantes.

Os humoristas Marcelo Adnet e Gregorio Duvivier também prestaram apoio às vítimas nas redes sociais. Adnet, que vinha sendo cobrado na internet para se posicionar desde que o caso emergira, e que chegou a dizer, no programa Roda Viva (TV Cultura), que desconhecia as acusações, publicou em seu Twitter: "Sobre a matéria de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo: todo meu apoio e solidariedade às vítimas!".

Duvivier compartilhou o link da reportagem com a legenda: "Parabéns a Mônica pela matéria, e toda solidariedade às vítimas."

À coluna, Melhem já havia negado as acusações e disse que colocava à disposição toda comunicação que tem arquivada, com qualquer pessoa que tenha trabalhado ou se relacionado com eles nesses anos. "Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha de qualquer forma magoado."

Já a emissora Globo afirmou, também à coluna, que "não tolera comportamentos abusivos em suas equipes" e que o caso de Melhem foi apurado criteriosamente. "A Globo não comenta assuntos da área de compliance, mas reafirma que todo relato de assédio, moral ou sexual, é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento."