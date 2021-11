'Quanto Mais Vida, Melhor!' aposta em comédia e música para propor fuga da realidade

A trama tem ainda o desafio de melhorar a audiência da Globo, que tem enfrentando dificuldades com suas novelas inéditas ("Um Lugar ao Sol" e "Nos Tempos do Imperador") após um período longo de reprises.

"A gente tem tido esse desafio de se reinventar, fazer uma nova relação, com novos personagens, e a gente se jogou muito. A gente entrou completamente e espera que o público também receba como uma novidade, como uma outra história", diz Valentina sobre a parceria com Mateus. Para a atriz, "Quanto Mais Vida, Melhor!" é uma novela que fala sobre empatia e amor.

Também haverá relacionamentos amorosos entre eles. Paula, por exemplo, vai ficar obcecada por Neném e não medirá esforços para conquistá-lo. Por outro lado, o público vai saber logo no início que o jogador tem uma história mal resolvida com Rose (Bárbara Colen), mulher de Guilherme.

A atriz interpreta a empresária Paula Terrare, uma das personagens que morre no acidente e volta à vida ao ganhar uma nova oportunidade dada pela Morte. Interpretada pela atriz A. Maia, ela avisa o quarteto que um deles vai da fato morrer no prazo de um ano.

Um dos primeiros desafios se apresentou a poucos dias da estreia, com a morte em um acidente aéreo da cantora Marília Mendonça e de outras quatro pessoas, no dia 5 de novembro. "Quanto Mais Vida" começa justamente com uma queda de avião em que os quatro protagonistas morrem, mas ganham uma segunda chance para repensarem suas vidas e escolhas.

