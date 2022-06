Prova da comida do No Limite tem larvas, cérebro de bode e ovo de 100 dias

Fernandes substitiui André Marques, que ocupou o posto no ano passado. Marques, ator e apresentador, anunciou recentemente que irá deixar a Globo a partir do mês de agosto. Em um longo texto publicado em seu Instagram, o artista agradeceu pelos 27 anos na emissora e comemorou: "Serei meu próprio chefe!".

No último embate, Victor venceu Rodrigo e livrou a sua equipe de ir para o portal da eliminação. O prato do duelo era composto por cérebro de bode e tripa de galinha.

A prova da comida, a mais esperada do reality, teve cinco duelos entre participantes das duas tribos. Eles tinham que comer tudo o que era oferecido para conquistar um ponto para o respectivo grupo. A Tribo Lua conquistou primeiro três pontos e conseguiu a imunidade do dia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O engenheiro Rodrigo é o 13º eliminado no reality "No Limite" (Globo), após a famosa prova da comida do programa, que nesta edição teve larva de laranja, língua e cérebro de bode, minhoca, ovo de 100 dias e tripas de galinha.

