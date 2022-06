Despedida de Adílio tem emoção e abraço coletivo no MasterChef

"O confinamento é pancada. Percebi que amo três vezes mais as pessoas que são importantes. Também entendi que precisava evidenciar o meu amor por essa mulher", disse sobre a decisão de comprar a aliança e deixar no bolso para fazer o pedido em um momento oportuno.

Outro destaque do programa foi a atitude de Daniel, que após vencer a prova do talharim pediu a namorada, Anne Magalhães, em casamento.

O episódio desta terça teve também uma festa junina com quadrilha e quitutes típicos preparados com milho e mandioca.

Adílio nasceu em Minas Gerais, onde aprendeu a cozinhar com sua avó no fogão a lenha. Suas tias e mãe tiveram um restaurante onde consolidou a sua paixão pela gastronomia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um abraço coletivo marcou a despedida de Adílio, o eliminado desta terça-feira (14) do MasterChef Brasil (Band). Os participantes do reality desceram do mezanino da cozinha para o adeus ao missionário. Ele também recebeu palavras de incentivo dos chefs.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.