Projota e Lucas Penteado cantam juntos na final do BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final do Big Brother Brasil 21 foi marcada por shows dos cantores eliminados, participação de brothers de edições passadas e famosos falando do programa, na noite desta terça-feira (4). Comentaram a edição a apresentadora Xuxa e as ex-BBBs Grazi Massafera e Rafa Kalimann.

A primeira atração da noite começou com Rodolffo e Israel cantando "Batom de Cereja", sucesso da dupla que fez sucesso dentro e fora do reality. Uma das músicas mais tocadas do planeta terra, explodiu", disse Tiago Leifert ao apresentar a música. "Que felicidade estar aqui gente, estou tremendo tudinho", falou Rodolffo após se apresentar.

Projota cantou seu hit "Ela só quer paz". Ao começar a apresentação, Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk se aproximam da estrutura do palco para cantar e dançar junto com o artista. No meio da canção ele disse: "É a Final do BBB!". Um momento especial foi quando Projota e Lucas Penteando cantaram juntos e depois se abraçaram.

Karol Conká cantou pela primeira vez a música inédita "Dilúvio", que chegará às plataformas digitais na madrugada desta quarta (5). "Que Deus possa confortar o coração das famílias de vítimas de Covid. Parabéns a vocês, finalistas. Beijo!", falou a cantora durante a apresentação.

A quarta atração da festa foi a ex-BBB Pocah cantando "Não sou obrigada a nada". Ela fez questão de mostrar o anel de noivado para os colegas de confinamento.

Durante a final, os três finalistas se se divertiram ao rever alguns de seus vídeos marcantes. Camilla riu ao assistir sua treta com Karol Conká. Fiuk também se surpreendeu ao ver os seus "desentendimentos" com Tiago Leifert.