Juliette confirma favoritismo e vence 'Big dos Bigs' com folga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliette Freire, 31, é a grande vencedora do Big Brother Brasil 21 (Globo). A advogada e maquiadora paraibana, que vinha liderando há tempos as bolsas de apostas e enquetes, confirmou o favoritismo na final. Ela ficou com 90,15% dos votos.

Assim como ocorreu no BBB 20, a campeã foi a única remanescente do grupo Pipoca, formado por anônimos que se inscreveram para participar do reality show. Os dois oponentes, já famosos, foram convidados pela produção e faziam parte do grupo Camarote.

Nas redes sociais, os debates em torno do programa foram dominantes desde a estreia, em janeiro. Foram memes, discussões sobre quem deveria ser eliminado e muito engajamento das torcidas. Juliette se tornou a participante que mais movimentou as redes sociais.

Ela termina o programa com 1º lugar no Índice de Popularidade Digital, ranking é feito pela consultoria Quaest que avalia o desempenho dos brothers no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google.

Um modelo estatístico os coloca em uma escala de popularidade de 0 a 100. Apesar de ter começado como uma das competidoras com menos seguidores na web e com IPD de 13,91, Juliette encerra sua participação no programa com 81,52.

Só no Instagram, onde tinha menos de 4.000 seguidores, ela acumulou mais de 23,7 milhões de seguidores no Instagram até a final. Ela só perde nesse quesito para uma das maiores musas que já passaram pelo programa, Sabrina Sato (BBB 3), superando até Grazi Massafera (BBB 5), que teve uma carreira artística de sucesso após o programa.

Juliette chamou a atenção desde que foi apresentada ao público nas chamadas da programação do BBB 21, em janeiro. Tanto que foi uma das escolhidas do grupo Pipoca para ganhar uma imunidade antes mesmo de o programa estrear (os outros foram Arthur e Lumena).

Fiuk, também finalista, foi outro que passou alguns dias com ela em uma casa separada dos demais participantes. Lá, Juliette passou a brincar com um suposto envolvimento entre os dois, mostrando um lado engraçado que conquistou de vez o público.

Além do público, porém, a paraibana não teve muitos aliados. Fiuk, que trocou beijos com outra participante, Thaís Braz, foi um dos que se afastaram dela quando eles conheceram os demais colegas. A relação que mais durou desse período foi com a youtuber Viih Tube, que era considerada manipuladora pelo público.

Por outro lado, Juliette estreitou laços com Lucas Penteado, Gilberto e Sarah, todos perseguidos por aqueles que foram considerados os vilões da edição: Karol Conká, Nego Di e Projota. Quando Penteado não aguentou a pressão e saiu, os remanescentes ficaram conhecidos como G3 e se tornaram queridinhos do público.

O grupo acabou se desfacelando após desentendimentos entre Sarah e Juliette. Como a primeira influenciava bastante Gil, o doutorando em economia acabou, em alguns momentos, falando mal da amiga, o que fez com que as torcidas de ambos rompessem.

Com a eliminação de Sarah, Gil e Juliette se reaproximaram, mas já era tarde. O afastamento temporário foi fator importante na eliminação dele, uma vez que a torcida de Juliette votou pela saída do pernambucano, com a orientação dos perfis oficiais da participante.

HISTÓRIA

Advogada de formação, Juliette nunca trabalhou na área, com exceção dos estágios. Durante a faculdade, ela passou a atuar como maquiadora profissional e começou a tirar seu sustento dessa atividade, uma vez que a família humilde não tinha como ajudá-la financeiramente.

Foi neste período que ela conheceu Deborah Vidjinsky, uma das melhores amigas, ex-sócia e atualmente uma das administradoras de suas redes sociais. As duas se conheceram há cerca de seis anos durante o trabalho em comum em um salão de João Pessoa.

As duas mantiveram juntas por alguns anos um estúdio de maquiagem na capital paraibana. "O foco dos atendimentos era evento social, como casamentos, formaturas e festas de 15 anos", explicou Vidjinsky ao site F5. "Em dias cheios atendíamos de 8 a 10 pessoas por maquiadora."

A amiga diz que, desde então, Juliette já era como se mostrava na casa. "Sempre muito animada, falante e cantante no trabalho", revela. "São momentos que eu tenho muito orgulho de ter dividido com ela e que nos farão muita falta."

Isso porque, apesar dos bons momentos que viveram, tiveram que fechar o negócio em 2020, por causa da pandemia. "Um dos dias mais tristes foi quando precisamos desmontar e entregar as salas do nosso estúdio. Foi um sonho sendo desfeito", lamenta.

"Nossa renda era somente da maquiagem. E sem eventos, sem cliente, sem dinheiro!", lembra. "Ela não tinha outro suporte financeiro, e as reservas logo encerraram. Ficamos sem perspectiva alguma e ela foi a que mais sofreu o impacto. Precisou recorrer ao auxílio emergencial e chegou a passar uma temporada na casa da mãe. Foram seis meses de muito sufoco."

Isso durou até a entrada no BBB 21. Fora da casa, Juliette já fechou contratos, ganhou músicas, convites para gravar com artistas consagrados e virou até personagem de game. "Nossa, ela vai pirar!", diz a amiga. "Nem nos melhores sonhos ela imaginou que fosse ter tanta repercussão e tanto carinho das pessoas assim."

A amiga afirma que não sabe dizer se algum dos flertes que ocorreram no programa irão prosperar depois. "Ela não foi para o programa pensando em relacionamento, pelo contrário, foi focada no prêmio, no jogo", avalia. "Das vezes que falamos sobre isso ela deixava claro que não queria, porém, ninguém pode garantir né?"

Mas entrega que Juliette já tem tudo para subir ao altar. Um dos momentos mais felizes que elas viveram juntas foi na renovação dos votos de casamento de Vidjinsky. "Ela pegou o buquê", entrega a amiga. "Eu acho até que dei uma ajudinha para isso acontecer (risos)."

No quesito profissional, Vidjinsky diz acreditar que Juliette deve tomar novos rumos quando sair do programa. "A maquiagem sempre vai fazer parte da vida dela, porém trabalhar novamente como maquiadora em estúdio, acho impossível", diz.

"Ela sonhava tanto ser delegada quanto entrar no programa e vencê-lo. Como diz ela: 'Foram 30 anos no anonimato, agora quero 30 anos sendo famosa!'. Acredito que ela vai curtir muito a nova fase."