Projeto '7 Leituras' apresenta poema clássico 'O Navio Negreiro', de Castro Alves

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clássico poema "O Navio Negreiro" do baiano Castro Alves ganhará uma apresentação dentro do ciclo "7 Leituras", projeto do Sesc São Paulo que chegou à sua 15ª edição neste ano.

Os atores Eduardo Silva e Fernando Paz farão uma leitura dramática do poema escrito em 1868, sob direção de Eugenia Thereza de Andrade. A apresentação vai se apoiar em fotografias de Pierre Verger e contará com edição e direção audiovisual de Sérgio Glasberg e musicalidade "baiafro" de Djalma Corrêa.

A estreia é na terça (24), às 16h, no canal do YouTube do Sesc 24 de Maio. Essa edição do projeto, com a temática No Princípio Era o Verbo, começou em maio e segue até novembro, com novos vídeos sempre nas últimas terças de cada mês.

Andrade, que concebeu o projeto em 2007, nasceu no sertão da Bahia, é formada pela Escola de Teatro da Universidade da Bahia e carrega no currículo adaptações e direções de peças como "A Casa de Bernarda Alba", de 1984, e "Amores Difíceis", de 1999.