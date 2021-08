Guilherme Arantes e Maria Rita desistem de participar de disco de Sérgio Reis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guilherme Arantes, 68, Maria Rita, 43, desistiram da participação que fariam no próximo disco de Sérgio Reis, 81. Eles se juntam ao músico Gutemberg Guarabyra, 73, que havia desistido da parceria após o cantor convocar atos antidemocráticos no país em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A assessoria da cantora Maria Rita disse que ela desistiu de participar do projeto de Sérgio Reis. Ela faria um dueto com o cantor na música "Romaria", que fez sucesso na voz de Elis Regina (1945-1982), mãe da artista.

O cantor e compositor Guilherme Arantes não gostou das declarações feitas por Sérgio Reis e desistiu da parceria inédita cantando "Planeta Água", musica de sua autoria. "Para mim, compositor, a gota d'água, sem querer brincar de trocadilho, foi esse colega dizer que não é frouxo, que não é mulher. Para mim, essa expressão bastou. Chega", disse Arantes. "Não quero mais participar, e ponto final", decreta Arantes.

O cantor explicou que "Planeta água" é uma ode ao espírito feminino da natureza, chave da alma brasileira. Já a água é o elemento-símbolo do Brasil , elemento-chave da natureza feminina do universo.

"E é no feminino que está a força desse elemento da vida. Assim, e só por conta desse equívoco, ficou incompatível a canção com o intérprete", afirma Arantes.

Guarabyra publicou no Twitter, na última segunda-feira (16), que sempre teve enorme admiração pelo trabalho, bom gosto, extrema musicalidade de Sérgio Reis, desistiu de participar de novo disco.

" No disco dele que irá sair, inclusive participaria em uma faixa, gravação dele de Sobradinho. Mas me considero incompatível com seu posicionamento atual e infelizmente declino do convite", escreveu.

Nesta semana, o compositor Renato Teixeira, 72, parceiro na música de Sérgio Reis, 81, se manifestou em defesa da democracia em seu perfil no Instagram. "A democracia é um bem conquistado a duras penas. A música é uma arte democrática", começou.

"Portanto, jamais usarei o meu prestígio para tentar usurpar o nosso sistema democrático", escreveu o compositor.

Em meados abril, Sérgio Reis havia revelado o lançamento de um novo álbum com grandes sucessos e recheado de parcerias. Uma delas é com Zé Ramalho na música "Admirável Gado Novo".

"É disco para ganhar Grammy", avisou o cantor na época, que recebeu quatro vezes o prêmio de melhor álbum sertanejo (é o maior vencedor da categoria), sendo a última com "Amizade Sincera 2", em parceria com Renato Teixeira e lançado em 2015.

O outro projeto é voltar à política. Sérgio Reis quer se candidatar a deputado federal em 2022. Sairá pelo mesmo partido que disputou e ganhou em 2014, o PRB (Partido Republicano Brasileiro). Sua motivação, afirma, é investir em saúde.