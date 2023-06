Programação da Parada LGBTQIA+ de SP terá Daniela Mercury e Pabllo Vittar

Segundo uma pesquisa da SPTuris (a empresa municipal de turismo da cidade), três de cada dez pessoas presentes na 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ não moravam na capital paulista. Destes 13,6% do público, a maioria era proveniente de estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Santa Catarina.

Neste ano, uma das novidades é uma área elevada para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes se encontrarem e descansarem. Haverá também cordeamento para pessoas com deficiência acompanharem a marcha.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o tema "Queremos políticas sociais para LGBT+ por inteiro e não pela metade", a 27ª Parada do Orgulho LGBT acontece no próximo domingo (11), na Avenida Paulista. Os 19 trios elétricos contarão com nomes como Daniela Mercury, Majur, Pabllo Vittar e Pocah.

