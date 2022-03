Programa de Lacombe, Opinião no Ar sairá da grade da RedeTV!

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa Opinião no Ar, apresentado por Luís Ernesto Lacombe, 55, não voltará à grade da RedeTV!. As informações são do próprio jornalista, e foram anunciadas em seu Instagram.

"Oi, pessoal! Tem muita gente me perguntando, principalmente aqui no Instagram, sobre o 'Opinião no Ar'. O programa está exibindo reprises e depois não voltará à TV", disse Lacombe.

Ele continua: "Nós faremos uma edição semanal do Opinião na internet, no canal da RedeTV! no YouTube. Na TV, eu continuo com o Agora com Lacombe, meu programa semanal, e estou assumindo um novo projeto diário na grade noturna, sobre o qual vou falar mais à frente, está bom? Muito obrigado. Grande abraço a todos!".

O programa estreou em setembro de 2020. Antes ele havia pedido demissão da Band, e havia deixado a Globo em 2017, onde ficou no ar por 19 anos.