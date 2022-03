Flay e Pedro Maia terminam o noivado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Flayslane, 27, e o modelo Pedro Maia anunciaram em suas redes sociais que não estão mais noivos. O relacionamento durou cerca de um ano e meio.

"É com os olhos jorrando lágrimas sem cessar que preciso falar para vocês agora (depois de respeitar o meu tempinho até me sentir pronta) vocês que indiretamente também fizeram parte dessa história que Pedro e eu não estamos mais juntos como casal", escreveu a cantora em seu Instagram.

Flay também não economizou elogios ao ex na postagem. "Pedro é o homem mais incrível que eu já conheci, exatamente o que eu sempre pedia pra Deus em orações num parceiro, tem um coração genuinamente gentil e bondoso, e por isso e muito mais que foi muito difícil não me apaixonar por ele, eu o amo e continuarei amando por tempo indeterminado".

"Eu sempre vou estar ao lado dele nos sonhos e no que ele precisar de mim, pois ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida, vou torcer e vibrar com todas as conquistas dele assim como tenho certeza que ele também com as minhas", disse a artista.

O modelo seguiu a mesma linha de elogiar a ex em sua postagem ao anunciar o fim do relacionamento. "Quero dizer que há um tempo o meu ciclo com a Flay se encerrou, mas na certeza de que tudo que vivemos foi mágico nesse um ano e meio. Ela é uma mulher espetacular que não tenho nada para falar dela, não houve traição, nem nada relacionado ao caráter meu e dela. Torço muito pelo seu sucesso, e o vínculo que criamos, acredito, que vai ser para sempre", escreveu Maia.

Ambos terminam os textos pedindo respeito e compreensão das pessoas sobre o momento que ambos estão passando. "Peço que nos compreendam e respeitem esse momento complicado que estamos enfrentando! Deus sabe de tudo sempre!", disse Maia.

"Quero que ele foque nele, eu quero focar em mim, estou em um momento de muitas transições, questionamentos, direções, estou vivendo um verdadeiro turbilhão dentro de mim e eu preciso me reestabelecer sozinha a partir de agora. [...] Tudo ainda é muito estranho sem ele, então preciso de um tempinho pra me acostumar com tudo isso, peço que sejam compreensivos conosco nesse momento", escreveu Flay.

PEDIDO DE CASAMENTO EM FESTA DE ANIVERSÁRIO

A ex-sister foi pedida em casamento pelo modelo Pedro Maia Leonel durante sua festa de aniversário celebrada em outubro de 2021. Em determinado momento da comemoração, Maia subiu ao palco durante a apresentação, tirou uma aliança do bolso, se ajoelhou e fez o pedido.

"Casa comigo, meu amor? Eu te amo demais", disse ele que rapidamente recebeu uma resposta positiva e foi abraçado por ela.

A cantora assumiu publicamente o namoro com o modelo em janeiro de 2021. Ele faz parte do casting da agência Ford Models.